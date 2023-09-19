الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة ألفا ظبي

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، بقيادة ألفا ظبي، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.5 مليار درهم؛ مدفوعة بعمليات شراء انتقائية استهدفت بعض الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المُدرجة من 3.544 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، إلى 3.55 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزَّعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و687.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

صعود ألفا ظبي

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.34 مليار درهم، موزعة بواقع 952.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و391.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 290 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 18.8 ألف صفقة.

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.05% أو ما يعادل 5.27 نقطة، ليغلق عند 9822.31 نقطة، وصعد مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” بنحو 0.14% أو ما يوازي 13.4 نقطة، ليقفل عند 9532.22 نقطة،

فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.65% رابحًا 26.3 نقطة، ليقفل عند 4074.72 نقطة بالغًا أعلى مستوياته في 3 أسابيع منذ مطلع سبتمبر الحالي.

وتدعم أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم “ألفا ظبي” بنسبة 2.68%، و”أدنوك للتوزيع” 0.8%، و”أي آند” 0.59%، و”العالمية القابضة” 0.57%.

كما صعدت أسهم “رأس الخيمة العقارية” 0.88%، و”الواحة كابيتال” 0.59%، و”دانة غاز” 0.57%.

وتصدّر “العالمية القابضة” النشاط مستقطبًا سيولة بأكثر من 227.9 مليون درهم ليغلق عند 406 درهم، تلاه “ألفا ظبي” جاذبًا نحو 141.3 مليون درهم، وأقفل عند 20.7 درهم، ثم “ملتيبلاي” بسيولة 109.9 مليون درهم، ووصل إلى مستوى 4 دراهم.

صعود أسهم البنوك

وفي سوق دبي، قادت أسهم البنوك والعقار المكاسب مع ارتفاع “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 2.9%، فيما زاد “إعمار العقارية” بنحو 1%، و”دبي الإسلامي” 0.35%، و”إعمار للتطوير” 1.97%، و”ديوا” 0.8%.

وارتفعت كذلك أسهم “دبي للاستثمار” 0.4%، و”أرامكس” 0.9%، و”سالك” 0.6%، و”تيكوم” 2.3%.

واستحوذ “الإمارات دبي الوطني” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 123.1 مليون درهم، وأغلق عند 17.8 درهم، تلاه “إعمار العقارية” بسيولة 69.9 مليون درهم، وأقفل عند 7.12 درهم، ثم “الخليج للملاحة” مستقطبًا 53.8 مليون درهم ليصل إلى 7.29 درهم.