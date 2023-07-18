الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة الجرافات البحرية

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة الجرافات البحرية ، إذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.17%، بما يعادل 16.46 نقطة، إلى 9,697.61 نقطة.
صعود الجرافات البحرية
وصعد سهم الجرافات البحرية بنسبة 7.14% إلى 21.32 درهم، وتلاه ايبيكس للاستثمار وأبوظبي الوطنية للتكافل وفيرتغلوب.
وتراجع سهم الإمارات للتأمين وهيلي القابضة والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.
وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.07%، بما يعادل 3.01 نقطة، إلى 4,021.96 نقطة.
وصعد سهم الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 8.33% إلى 3.25 درهم، وتلاه دار التكافل وأرامكس وأمانات القابضة.
وتراجع سهم أملاك بنسبة 5.2% إلى 0.911 درهم، وتلاه الاتحاد العقارية والإمارات للاتصالات المتكاملة والخليج للملاحة القابضة.