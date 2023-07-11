الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة الاتحاد العقارية

أنهت أسواق المال الإماراتية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بقيادة الاتحاد العقارية، بعد تداولات تجاوزت قيمتها في كلتا السوقين 1.97 مليار درهم، بواقع 1.081 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي، ونحو 893 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5%، بما يعادل 4.51 نقطة، إلى مستوى 9589 نقطة.

وتصدَّر سهم “آي إتش سي” التداولات بقيمة 213.2 مليون درهم ليغلق على ارتفاع نسبته 0.03%، تبعه من حيث قيمة التداولات أدنوك للغاز بقيمة تداولات وصلت إلى 127.35 مليون درهم ليرتفع السهم بنهاية الجلسة 1.85%..

وصعد سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 10.49% إلى 8.32 درهم، تلاه سهم رابكو للاستثمار وطيران أبوظبي وألفا ظبي القابضة.

صعود الاتحاد العقارية

وتراجع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 6.16% إلى 3.2 درهم، تلاه سهم حياة للتأمين، وأمستيل لمواد البناء، وأبوظبي الوطنية للطاقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.21%، بما يعادل 8.14 نقطة، إلى 3985.41 نقطة، وذلك بعد تداولات وصلت قيمتها إلى 893 مليون درهم، وشهدت الجلسة تداول ما يزيد على 900.3 مليون سهم من خلال 13994 صفقة.

واختتمت الجلسة التي شهدت تداول أسهم 41 شركة مدرجة، بارتفاع أسهم 18 شركة، وتراجع أسهم 15 شركة، وبقاء أسهم 8 شركات عند مستوياتها السابقة.

وتصدّر الاتحاد العقارية الأسهم من حيث قيمة التداولات بأكثر من 192.12 مليون درهم وكذلك من حيث الارتفاع، إذ صعد 15% إلى 0.437 درهم،

تبعه من حيث قيمة التداول والربحية أيضًا “ديار” بتداولات بلغت قيمتها 119.746 مليون درهم، وصعد السهم 7.14% إلى 0.76 درهم، تلاه سهم أملاك والعربية للطيران وشعاع كابيتال.

وتراجع سهم بنك المشرق بنسبة 7.05% إلى 145.0 درهم، تلاه مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، والإمارات للمرطبات، ومصرف عجمان والخليج للملاحة القابضة.