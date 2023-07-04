الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة أسمنت الفجيرة

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، بقيادة شركة أسمنت الفجيرة، إذ قفز مؤشر سوق دبي المالي 1.35% عند مستوى 3930.93 نقطة، ليواصل التحليق عند أعلى مستوى منذ 8 سنوات، وذلك بعد تجاوزه مستويات 3950 نقطة خلال الجلسة، واقترابه من حاجز 4000 نقطة التي وصلتها السوق في 12 أغسطس 2015.

وفي سوق دبي، صعد سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 14.75%، تلته أسهم ديار، ودبي للاستثمارأ وبنك الإمارات دبي الوطني.

وهبط سهم مجموعة تيكوم بنسبة 1.98%، تلته أسهم الاتحاد العقارية، وتعليم القابضة، ودار التكافل، والخليج للملاحة القابضة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.2% إلى مستوى 9582.87 نقطة، بدعم العديد من الأسهم في قطاعات المالية والصناعة والعقار.

صعود سهم أسمنت الفجيرة

وصعد سهم صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 9.16%، تلته أسهم أبوظبي الوطنية للطاقة، وبيانات إيه آي بي إل سي، ومجموعة ملتيبلاي.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 9.93%، تلته أسهم الشارقة للأسمنت، والتنمية الصناعية، ومجموعة أرام، وهيلي القابضة.

وجاء ذلك مع اختراق بعض الأسهم مستويات سعرية جديدة، مثل «الإمارات دبي الوطني»، بعد وصول سعره إلى 16.3 درهم أثناء الجلسة، قبل أن يستقر عند مستوى 15.9 درهم في الختام، وبنسبة ارتفاع 3.9% (أعلى مستوى للسهم منذ الإدراج).

بدوره صعد سهم «إعمار العقارية» 2.4% خلال الجلسة إلى 6.82 درهم، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، أي منذ يناير 2018، علمًا بأنه أغلق عند مستوى 6.65 درهم، وبنسبة ارتفاع 0.15%، وذلك بعد رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لإعمار إلى «BBB»، من «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «إعمار العقارية» من درجة «BBB-» إلى درجة «BBB» أيضًا، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل أدائها القوي وميزانيتها العمومية الجيدة.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» 1.45% إلى مستوى 5.59 درهم، كما ارتفع سهم «ديار» بنسبة 4.7% عند سعر 0.713 درهم، وهو أعلى مستوى أيضًا منذ ما يزيد على خمس سنوات.

وقفز سهم «دبي المالي» 3.87% عند مستوى 1.61 درهم، وارتفع «دبي للاستثمار» 4.6% عند سعر 2.5 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.58% عند سعر 6.4 درهم.

وقفز سهم «الفردوس» مجددًا بالحد الأقصى إلى مستوى 0.902 درهم، في وقت أعلنت الشركة مرة أخرى عن عدم وجود معلومات أو أخبار تبرر الارتفاع بالحد الأعلى لأكثر من جلسة.

وزاد سهم «الإمارات للمرطبات» بالحد الأعلى كذلك، عند مستوى 4.2 درهم.

سيولة قوية

وفي سوق أبوظبي ارتفع «ملتيبلاي» 3.38% إلى مستوى 3.36 درهم، كما زاد «الدار العقارية» 1.97% إلى مستوى 5.18 درهم، وقفز «طاقة» 4.5% عند مستوى 3.45 درهم، وزاد «بيانات» 4.38% إلى 4.29 درهم.

وحصدت الأسهم سيولة قوية بـ2.2 مليار درهم، توزعت بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.08 مليار درهم في سوق دبي،

وسجلت الكميات المتداولة من الأسهم 1.1 مليار سهم، منها 852.9 مليون سهم في دبي، و255.9 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 32216 صفقة.

وشهدت سوق أبوظبي صفقة كبيرة على سهم «الوثبة للتأمين» بقيمة 14 مليون درهم، على عدد 3.5 مليون سهم.