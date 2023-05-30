الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة و6 شركات تستحوذ علي 47% من السيولة

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بقيادة سهم تكافل الإمارات ، وسط تفاؤل تجاه التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في يونيو.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.67%، بما يعادل 23.68 نقطة، إلى 3,567.30 نقطة.

صعود سهم تكافل الإمارات

وارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 9.29% إلى 0.6 ريال، وتلاه دار التكافل والخليج للملاحة القابضة والإمارات للمرطبات وإعمار العقارية.

وتراجع سهم بنك دبي التجاري بنسبة 3.26% إلى 4.45 ريال، وتلاه أرامكس وأمانات القابضة الوطنية للتبريد المركزي وديار.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.76%، بما يعادل 72.00 نقطة، إلى 9,484.27 نقطة.

وارتفع سهم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 5.79% إلى 6.03 ريال، وتلاه أدنوك للتوزيع وحياة للتأمين وميثاق للتأمين التكافلي.

وتراجع سهم رابكو للاستثمار بنسبة 8.72% إلى 1.78 ريال، وتلاه دار التأمين وأبوظبي لبناء السفن وإشراق للاستثمار.

بلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء قيمة قدرها 147 مليون درهم، بما يعادل 40 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 478.802 مليون درهم، أي نحو 130.46 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية بقيمة 331.862 مليون درهم، بما يعادل 90.42 مليون دولار بصافي شراء 147 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

مشتريات الأجانب

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 323.732 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 259.534 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم من الأسهم في بورصة دبي نحو 155.07 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.328 مليون درهم.

وبلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 64.197 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 82.741 مليون درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية على 47 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 727.358 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 47 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.532 مليار درهم.

وبلغت أرباح سوق دبي المالي 4.875 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 مليار، بإجمالي مكاسب بلغ 19.875 مليار .