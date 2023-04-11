الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «أسمنت الخليج»

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة شركة أسمنت الخليج ، حيث ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي “فادجي” بنسبة 0.12% أو ما يعادل 11.78 نقطة ليغلق عند 9510.98 نقطة.

و زاد مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” بنحو 0.15% أو ما يوازي 13.87 نقطة ليغلق عند 9381.31 نقطة.

صعود سهم «أسمنت الخليج»

وتصدر سهم شركة أسمنت الخليج قائمة الشركات المرتفعة، حيث ارتفعت قيمة السهم بنسبة 7.48% إلى 0.43 درهم.

وصعدت كذلك أسهم شركات بنك رأس الخيمة الوطني وسيراميك رأس الخيمة وإشراق للاستثمار، بحسب بيانات بلومبرج.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.95% أو ما يعادل 32.4 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوي 3444.22 نقطة.

وتصدر سهم شركة أملاك قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، حيث ارتفعت قيمة السهم بنسبة 14.99% إلى 0.767 درهم.

وصعدت كذلك أسهم شركة الاتحاد العقارية ومصرف عجمان والخليج للملاحة القابضة.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تداولات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3.5 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي في تحقيق أفضل مكاسب في يوم واحد منذ أسبوعين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.301 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.305 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.697 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و607.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و353.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 430.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.7 ألف صفقة.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً أكثر من 303.8 مليون درهم، تلاه “ألفا ظبي” بسيولة 118.4 مليون درهم، و”موانئ أبوظبي” 75.9 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر “مصرف عجمان” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.9 مليون درهم، تلاه “إعمار العقارية” بنحو 47.1 مليون درهم، ثم “دبي الإسلامي” جاذباً نحو 30.8 مليون درهم.