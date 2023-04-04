الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «تكافل الإمارات»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بقيادة سهم “تكافل الإمارات” ، وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم على المدى البعيد بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي نحو 1.579 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.447 مليار درهم، توزعت على 18914 صفقة.

صعود سهم “تكافل الإمارات”

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.52 بالمائة، بما يعادل 18.03 نقطة، إلى مستوى 3454 نقطة.

وتصدر قائمة الارتفاعات سهم تكافل الإمارات الذي صعد بنسبة 13.14% إلى 0.689 درهم، وتلاه سهم بنك دبي التجاري، الذي يصعد بنسبة 9.0% إلى 4.48 درهم.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 118.143 مليون سهم، بقيمة 247.409 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.84 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.37 بالمائة، والخليج للملاحة القابضة 0.90 بالمائة، وشعاع كابيتال 0.27.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 600.873 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 599.579 مليار درهم بنهاية تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 1.294 مليار درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.03 بالمائة، بما يعادل 2.97 نقطة، إلى مستوى 9504 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 199.906 مليون سهم، بقيمة 1.200 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.36 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 2.48 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.24 بالمائة، والدار العقارية 1.88 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.656 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 2.667 تريليون درهم بنهاية تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 11 مليار درهم.