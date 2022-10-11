الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة مع ترقب بيانات التضخم

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء, تزامنا مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع، واستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9716.71 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.78 % إلى مستوى 9754.17 نقطة. وتراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.57% إلى مستوى 3320.12 نقطة.

ترقب بيانات التضخم

وسجل سوق دبى المالى خسائر بلغت قيمتها 1.025 مليار درهم، بينما بلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 14 مليار درهم، بإجمالي خسائر سوقية بلغت 15.025 مليار درهم، بما يعادل 4.09 مليار دولار.

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.218 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و272.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 389.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.3 ألف صفقة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «برجيل» بنسبة 9.52% في ثاني يوم تداوله، كما ارتفع «الياه سات» بنسبة 0.38% و«العالمية القابضة» بنحو 0.25% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 307.6 مليون درهم.

بلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء قيمة قدرها 117.289 مليون درهم، بما يعادل 31.93 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 505.702 مليون درهم، أي نحو 137.68 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية بقيمة 388.413 مليون درهم، بما يعادل 105.74 مليون دولار بصافي شراء 117.289 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.