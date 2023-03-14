الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة، وتوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة.

تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 1.76% إلى مستوى 9687.31 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام متراجعًا بنسبة 1.49% عند 3304.43 نقطة.

بلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء قيمة قدرها 80.77 مليون درهم، بما يعادل 22 مليون دولار.

أداء الأسهم الإماراتية

ونفّذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 548.687 مليون درهم، أي نحو 149.5مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 629.458 مليون درهم، بما يعادل 171.51 مليون دولار بصافي بيع 80.771 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي المالي نحو 421.984 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 478.313 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة دبي نحو 126.703 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 151.145 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 56.329 مليون درهم، مقابل صافي بيع في سوق دبي قدره 24.442 مليون درهم.

وبلغ إجمالي خسائر أسواق المال الإماراتية 51.168 مليار درهم, بما يعادل 13.94 مليار دولار, توزعت بواقع 7.168 مليار درهم, لبورصة دبي, و 44 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويشار إلى أن أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية، استحوذت على 43 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتي دبي وأبوظبي بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 789.07 مليون درهم، مع نهاية تعاملات اليوم، التي تمثل 43 بالمائة، من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.794 مليار درهم.

وقفز سهم شركة “أدنوك” للغاز في مستهل تعاملات اليوم الأول من إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 20 بالمائة.

يُذكر أن أدنى سعر سجله سهم شركة “أدنوك” للغاز في الدقائق الأولى من عمر تداولات جلسة اليوم الاثنين هو مستوى 2.77 درهم.