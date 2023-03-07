الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة «إعمار للتطوير»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، بعدما اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت مليار درهم، مع استمرار تنفيذ صفقات كبرى وعمليات جني أرباح تركزت معظمها على الأسهم الكبرى.

وتوزعت السيولة بواقع 1.73 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و325.28 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 279.34 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.65 ألف صفقة.

الأسهم الإماراتية

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته، منخفضاً بنسبة 0.78% عند مستوى 3429.3 نقطة، وارتفعت أسهم 9 شركات من أصل 36 شركة تم تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسهم 20 أخرى، وبقيت 7 على ثبات.

وانخفض سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.1% عند 5.48 درهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، وتراجع سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.4% عند1.43 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.8% عند 12.90 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم، كما انخفض سهم سالك بنسبة 2.8% عند 2.80 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاَ سهم إعمار العقارية، منخفضا بنسبة 3.3% عند 5.60 درهم، وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.49% عند مستوى 9948 نقطة.

وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 66 تم تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسهم 41 شركة أخرى، وبقيت 7 على ثبات.

سهم ملتيبلاي

وانخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 2.5% عند 3.91 درهم، بتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، وسهم فيرتيغلوب بنسبة 1.3% عند 3.91 درهم، بتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وانخفض سهم برجيل القابضة بنسبة 0.5% عند 2.00 درهم، بتداولات تجاوزت 11 مليون سهم. بينما ارتفع سهم أمريكانا بنسبة 2.4% عند 3.88 درهم، بتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وكان سهم بروج أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، إذ ارتفع بنسبة 2.3% عند 2.63 درهم، وبتداولات قاربت 23 مليون سهم.

يشار إلى أنه خلال تداولات الثلاثاء تم تنفيذ صفقة كبيرة في سوق أبوظبي المالي على سهم غذاء القابضة بقيمة 533 مليون درهم على 6.5 مليون سهم وهو ما نسبته 2.7% من أسهم الشركة.