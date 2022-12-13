الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة مجموعة «أرام»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ انخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.064% خاسرًا 107.61 نقطة ليغلق عند مستوى 10010.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.526 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 327.2 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 19.6 ألف صفقة.

الأسهم الإماراتية

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 3.12%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.91%، وأخيرًا قطاعي التقديري للمستهلك، والطاقة بنسبة 0.77%، 0.65%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية، والاتصالات بنسبة 1.15%، 0.03%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “البنك التجاري الدولي” بنسبة 14.9%، ثم سهم “شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية” بنسبة 12.5%، ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 10.42%، وتراجع 41 سهمًا على رأسها سهم “مجموعة أرام” بنسبة 10%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات” بنسبة 9.37%، ثم سهم “شركة كيو القابضة” بنسبة 9.22%، فيما تصدر سهم “مجموعة أرام” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 300.1 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.50% خاسرًا 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3300.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 193 مليون سهم محققة ما قيمته 316.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6567 صفقة لعدد 38 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، فيما ارتفعت قطاعات المواد، والعقارات، والصناعة بنسبة 14.78%، 0.57%، 0.49%، على التوالي.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.78%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 5.37%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.59%، ثم سهم شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 11.9 مليون ورقة بقيمة 72.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسرًا 26.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7384.85 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسرًا 31.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8221.31 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسرًا 15.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.15 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسرًا 33 نقطة ليغلق عند مستوى 5804.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 137.1 مليون سهم بقيمة 46.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7367 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاعي العقار، والمنافع بنسبة 0.57%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتأمين، والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.86%، 2.06%، 0.23%، 0.2%، على التوالي.