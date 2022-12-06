الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ترقب ما سيحدث في اجتماع “الفيدرالي الأمريكي” المقبل. وتراجع مؤشر دبي بنسبة 0.35% إلى 3.339.89، وتصدّر سهم أمان قائمة الأكثر تراجعًا بنسبة 3.48% إلى 0.888 درهم، كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.55% إلى 10.407.95 نقطة.

الأسهم الإماراتية الثلاثاء

وتصدَّر قائمة الأكثر تراجعًا سهم شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، بنسبة 10.0% إلى 1.35 درهم.

وسجل سوق دبي المالي خسائر بلغت 2.101 مليار درهم، بما يعادل 572 مليون دولار، بينما بلغت مكاسب سوق أبوظبي 28 مليار درهم، بما يعادل 7.62 مليار دولار.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على 41% من السيولة التي سجلتها بورصتا دبي وأبوظبي.

وحققت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 932.3 مليار درهم، بنهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 31% من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 2.924 مليار درهم.

بلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، قيمة قدرها 33.98 مليون درهم، بما يعادل 9.25 مليون دولار.

مشتريات الأجانب

ونفّذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 771.769 مليون درهم، أي نحو 210.29 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 737.785 مليون درهم، بما يعادل 201.03 مليون دولار بصافي شراء 33.984 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 479.126 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 446.063 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 292.643 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 291.722 مليون درهم.وبلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 33.063 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 921.461 ألف درهم.