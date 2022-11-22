الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة «ديار للتطوير»

أغلقت الأسهم الإماراتية الثلاثاء متراجعة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.27% خاسرًا 9.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3330.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 311.7 مليون سهم محققة ما قيمته 407.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 7489 صفقة لعدد 30 سهمًا.

الأسهم الإماراتية

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.51%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والصناعة بنسبة 0.17%، 0.06%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.80%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة ديار للتطوير بنسبة 3.02%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.4 مليون ورقة بقيمة 118.4 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.061% خاسرًا 6.31 نقطة ليغلق عند مستوى 10359.98 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.440 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 300.2 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 16.3 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.91%، أعقبه قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 1.09%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.2%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 12.82%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين” بنسبة 12.5%، ثم سهم “بيانات أيه أي بي أل سي” بنسبة 7.333%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم “شركة دار التأمين” بنسبة 9.94%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 9.09%، ثم سهم “شركة ميثاق للتأمين التكافلي” بنسبة 1.98%، فيما تصدر سهم “الشركة الوطنية العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 218.3 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21% خاسرًا 25.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11827.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.5 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال عبر تنفيذ 15.7 ألف صفقة، وتراجع 21 سهمًا، وارتفع 22 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.85%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، فيما ارتفعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والعقارات، والصناعات بنسبة 2.7%، 0.74%، 0.07%، 0.03%، على التوالي.