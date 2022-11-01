الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة.. وصعود «بي إتش إم كابيتال»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.13% خاسرًا 4.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 3327.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.8 مليون سهم محققة ما قيمته 300.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5955 صفقة لعدد 33 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.63%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.41%، ثم قطاعي الخدمات، والمرافق العامة بنسبة 1.51%، 1.23%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.4%، 0.34%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 14%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 10%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.10%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 3%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 138.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.066% خاسرًا 6.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10387.2 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.412 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 526.5 مليون سهم، بقيمة 2.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، ثم قطاعي العقارات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 15%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة” بنسبة 15%، ثم سهم “مجموعة ملتيبلاي” بنسبة 13.13%، ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 9.48%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم “شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات” بنسبة 3.63%، ثم سهم “شركة أركان لمواد البناء” بنسبة 3.25%، ثم سهم “شركة الواحة كابيتال” بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم “مجموعة ملتيبلاي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 420.1 مليون درهم.