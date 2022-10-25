الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة.. وصعود «الفردوس القابضة»

الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء على تراجع، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.01% خاسرًا 0.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3376.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.3 مليون سهم محققة ما قيمته 365.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6840 صفقة لعدد 33 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية الثلاثاء

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها الخدمات بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.87%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.62%،

وأخيرًا قطاعا النقل، والعقارات بنسبتيْ 0.37%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا الاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبتيْ 0.57%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وزادت 10 أسهم؛ على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.63%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.06%،

وتراجع 18 سهمًا؛ على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.5%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.38%،

فيما تصدَّر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 17.6 مليون ورقة بقيمة 104.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.139% خاسرًا 13.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10040.82 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.227 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 300.8 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة.

وهبط قطاعا العقارات، والمواد الأساسية ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.32%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 4.67%،

أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.88%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.67%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.34%،

ثم قطاعا الصناعات والاتصالات بنسبة 0.87%، 0.84%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.75%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 6.6%، ثم سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 4.74%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة” بنسبة 4.67%،

وتراجع 24 سهمًا؛ على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 8.89%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 5.58%،

ثم سهم “شركة أريد” بنسبة 5.56%، فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 298.9 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% خاسرًا 2.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1861.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.8 مليون سهم بقيمة 898 ألف دينار بحريني،

وانخفض ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.98%،

ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.66% بضغوط هبوط سهم بنك السلام بنسبة 1.09%، فيما ارتفع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.44%.