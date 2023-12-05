الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة تعاونية الاتحاد

تراجعت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام تعاملات الثلاثاء وهي أولى جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث كان يوم الإثنين، عطلة في الإمارات بمناسبة العيد الوطني.

وأغلق سوق دبي متراجعا -0.23% عند 3978.2 نقطة. وصعد سهم أرامكس 3.04%، وتلاه الفردوس بنسبة 2.33%، وأمان 2.17%، والإمارات دبي الوطني 1.71%.

تراجع شركة تعاونية الاتحاد

وتراجع سهم تعاونية الاتحاد بنسبة 3.23%، وتلاه الاتحاد العقارية 3.22%، وإعمار للتطوير 2.49%، وإثمار 2.40%.

في أبوظبي تراجع المؤشر -0.19% إلى 9520.07 نقطة، وارتفع سهم فينكس 35.3%، وتلاه سهم أسمنت الفجيرة 13.64%، وأسمنت الخليج 3.8%، وألفا ظبي 1.36%،

وتراجع سهم دار التمويل 9.92%، وتلاه سهم أم القيوين للاستثمارات 7.83%، وغذاء 5.89%، وبلدكو 5.6%.

وفيما استقر «العالمية» من دون تغيير أغلق سهم «فينكس» أول يوم تداول مرتفعاً 37% عند درهمين، بعدما سجل صعوداً 50% مطلع الجلسة إلى 2.25 درهم، مقارنة بسعر الإدراج 1.5 درهم.

وتماسكت مؤشرات أسواق الإمارات، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم من مشتريات انتقائية استهدفت أسهماً قيادية في العقار والبنوك، وذلك في أسبوع شهد تصاعداً في عمليات الشراء الأجنبية على شرائح متعددة من أسهم الشركات.