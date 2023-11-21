الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة بنك دبي التجاري

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة بنك دبي التجاري ، وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكمل دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبدت سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.617 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 4 مليارات درهم، بإجمالي خسائر بلغ 6.617 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.463 مليار درهم، توزعت على 19.420 ألف صفقة.

تراجع بنك دبي التجاري

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43 بالمائة إلى مستوى 3985 نقطة، وسط تعاملات بحجم 119.068 مليون سهم بقيمة 480.191 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي التجاري 2.48 بالمائة، وديوا 0.79 بالمائة، وديار للتطوير 1.56 بالمائة، ودبي للاستثمار 2.55 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 672.997 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 675.614 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 2.617 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.35 بالمائة إلى مستوى 9541 نقطة، وسط تعاملات بحجم 180.846 مليون سهم بقيمة 982.933 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.91 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 0.21 بالمائة، وأمريكانا 1.18 بالمائة، وبيانات 0.28 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.783 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.787 تريليون درهم بختام تعاملات الإثنين، بخسائر بلغت 4 مليارات درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، لترتفع سوق دبي المالي، بينما تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.