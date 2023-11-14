الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة إعمار العقارية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة إعمار العقارية ، قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم، أملًا في أن تكشف عن المزيد من التراجع للضغوط التضخمية بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 10 مليارات درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.287 مليار درهم، توزعت على 19.330 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.24 بالمائة إلى مستوى 3973 نقطة، وسط تعاملات بحجم 148.229 مليون سهم بقيمة 363.099 مليون درهم.

تراجع سهم إعمار العقارية

جاء ذلك وسط انخفاض سهم إعمار العقارية 2.25 بالمائة، وإعمار للتطوير 2.51 بالمائة، وإمباور 1.62 بالمائة، والخليج للملاحة القابضة 0.14 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 668.327 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 668.076 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 161 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.07 بالمائة إلى مستوى 9529 نقطة، وسط تعاملات بحجم 168.423 مليون سهم بقيمة 924.681 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.12 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.61 بالمائة، وأدنوك للإمداد 0.54 بالمائة، والدار العقارية 0.18 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.775 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.785 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 10 مليارات درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي ، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.