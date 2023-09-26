الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض ، إذ هبط مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.24%، عند مستوى 9813.31 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.67% إلى مستوى 4154.11 نقطة.

وفي سوق دبي، ارتفع سهم الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.43% إلى 4.95 درهم، وتلاه الإسلامية العربية للتأمين وشعاع كابيتال.

تراجع سهم رأس الخيمة

وتراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.19% إلى 0.637 درهم، وتلاه إعمار العقارية وأمانات القابضة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم مجموعة أرام بنسبة 14.7% إلى 2.34 درهم، وتلاها رابكو للاستثمار والخليج للصناعات الدوائية ورأس الخيمة العقارية.

وتراجع سهم رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض بنسبة 8.33% إلى 1.1 درهم، وتلاه الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وأم القيوين للاستثمارات العامة والبنك العربي المتحد.

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و369.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 359.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.7 ألف صفقة.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذبا نحو 228.08 مليون درهم، تلاه “الفا ظبي” بسيولة 105.4 مليون درهم، ثم “ملتبيلاي” مستقطباً 102.8 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم “إعمار العقارية” النشاط جاذبا نحو 91.6 مليون درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 55.9 مليون درهم، ثم “دبي الإسلامي” مستقطباً أكثر من 41.2 مليون درهم.