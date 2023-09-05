الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة ديار للتطوير

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، للجسلة الثانية على التوالي، بقيادة ديار للتطوير ، وسط ترقب الأسواق مزيداً من الإشارات لمسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية، مع توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة على نطاق واسع هذا الشهر.

وحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي نحو 2.406 مليار درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 25 مليار درهم، بإجمالي خسائر تقدر بلغت 27.406 مليار درهم.

تراجع ديار للتطوير

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.257 مليار درهم، توزعت على 19280 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.37 بالمائة إلى مستوى 4053 نقطة، وسط تعاملات بحجم 120.893 مليون سهم بقيمة 272.862 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديار للتطوير 3.69 بالمائة، وإعمار العقارية 0.42 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.53 بالمائة، وبنك الإمارات دبي الوطني 1.20 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 683.189 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 685.595 مليار بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 2.406 مليار .

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.94 بالمائة إلى مستوى 9656 نقطة، وسط تعاملات بحجم 158.783 مليون سهم بقيمة 985.073 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.14 %، وأدنوك للغاز 0.58 %، وأدنوك للإمداد 0.81 %، وألفا ظبي القابضة 0.60 %.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.726 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.751 تريليون بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 25 مليار .