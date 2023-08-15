الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة «شعاع كابيتال»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة شعاع كابيتال، إذ تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.42%، بما يعادل 41.13 نقطة، إلى مستوى 9807.19 نقطة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وصعد سهم رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 5.83%، إلى 1.6 درهم، تلاه أدنوك للغاز وأدنوك للحفر والخليج للصناعات الدوائية.

وتراجع سهم الاتحاد للتأمين بنسبة 10.0% إلى 0.56 درهم، تلاه أبوظبي لمواد البناء، والجرافات البحرية، ورأس الخيمة العقارية.

تراجع سهم شعاع كابيتال

وتراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.19%، بما يعادل 7.60 نقطة، إلى مستوى 4051.19 نقطة.

وارتفع سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 9.44% إلى 4.29 درهم، تلاه سالك والوطنية للتبريد المركزي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتراجع سهم شعاع كابيتال بنسبة 7.41% إلى 0.4 درهم، تلاه بنك المشرق، والإسلامية العربية للتأمين، والاتحاد العقارية، ومصرف عجمان.

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 1.77 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم، واستحوذ سهما “العالمية القابضة” و”الخليج للملاحة” على نحو 23% من إجمالي قيم التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.23 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و539.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 585.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 27.8 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.55 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و687.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 206.4 مليون درهم وأغلق عند 401.5 درهم،

تلاه “كيو القابضة” بنحو 139.6 مليون درهم واقفل عند 3.66 درهم، ثم “ألف ظبي” جاذبًا 108.9 مليون درهم ليقفل عند 20.2 درهم.

وفي سوق دبي، تصدّر “الخليج للملاحة” النشاط مستقطبًا سيولة بنحو 201.9 مليون درهم وأغلق مستقرًا عند 7.17 درهم،

تلاه “شعاع” جاذبًا نحو 49.16 مليون درهم ليغلق عند 0.4 درهم، ثم “مصرف عجمان” بسيولة 48.5 مليون درهم ليقفل عند 2.16 درهم.