الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة إعمار العقارية

تراجعت الأسهم الإماراتية، في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.4% عند مستوى 9489.89 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.45% إلى 33533.23 نقطة، بقيادة إعمار العقارية.

تراجع إعمار العقارية

وقاد التراجعات في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية» بنزوله 2.2%، و«دبي الإسلامي» بتراجعه 1.3%، فيما عاد سهم «ألفا ظبي» للتراجع في سوق أبوظبي بنسبة 3%، وهبط «ملتيبلاي» 0.91%، وتزايد الضغط مع تراجع جديد لسهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.2%.

وبلغت السيولة 1.4 مليار درهم، منها 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و366.4 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 356.8 مليون سهم، توزعت بواقع 163.82 مليون سهم في دبي، و192.97 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 52 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20643 صفقة.

وفي قطاع المالية، تراجع «أبوظبي التجاري» 2.4% مع استقرار كل من «أبوظبي الإسلامي» و«العالمية القابضة».

وفي قطاع العقار، انخفض «الدار» 0.2% و«إشراق» 2.5% و«رأس الخيمة العقارية» 1.9% و«منازل» 0.52%.

وفي قطاع الصناعة، ارتفع «الجرافات البحرية» 3.78% مقابل نزول «موانئ أبوظبي» 0.46% و«أركان» 0.68%. وعلى العكس، حافظ سهم «إي آند» على مساره الأخضر بنسبة 0.61%.

وعلى صعيد الطاقة، انخفض «أدنوك للغاز» 1.5% و«أدنوك للحفر» 0.5% و«أدنوك للتوزيع» 0.96%، مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.74%.

أداء الأسهم الإماراتية

وبشأن الأسهم الأخرى، ارتفع «فيرتغلوب» 1.9% و«غذاء» 3.8% و«بيانات» 1.86% و«برجيل» 0.46% مقابل نزول «أمريكانا» 1.8%.

وتراجع في قطاع المالية سهم «أملاك» 1.27% و«دبي للاستثمار» 0.9% و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%، و«شعاع» 0.24% مقابل ارتفاع «جي إف إتش» 3.16% واستقرار «دبي المالي».

ونزل في العقار سهم «ديار» 1.78%، و«إعمار للتطوير» 0.76%، و«تيكوم» 2.89%، و«الاتحاد العقارية» 1.07%.

وهبط في المرافق، «تبريد» 2% مع استقرار «ديوا» و«إمباور»، بينما ارتفع في قطاع الصناعة «الخليج للملاحة» 1.5% و«سالك» 0.3%، مع استقرار كل من «أرامكس» و«العربية للطيران».

وتصدّر سيولة السوق سهم «العالمية القابضة» بـ303.38 مليون درهم مغلقًا عند مستوى 395 درهمًا، تلاه صندوق المؤشرات المتداولة «شيميرا ستاندرد اند بورز» بـ91.2 مليون درهم،

ثم «ألفا ظبي» الذي أغلق عند مستوى 19.2 درهم، بعد استقطابه سيولة 77.3 مليون درهم، ورابعًا «إي آند» بتداولات بـ66.15 مليون درهم، وصولًا إلى سعر 22.98 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر «مصرف عجمان» التداولات ب61 مليون درهم، مغلقًا عند مستوى 1.85 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 44.3 مليون درهم، وصولًا إلى مستوى 5.82 درهم،

ثم «دبي الإسلامي» باجتذابه 39.6 مليون درهم ليصل عند سعر 5.26 درهم، و«الخليج للملاحة» بـ32.8 مليون درهم سيولة ليغلق عند 3.38 درهم.