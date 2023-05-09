الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة «إعمار» العقارية

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بنسبة 0.32% إلى 3.571.09 نقطة.

وتم تداول 280.097 مليون سهم، بقيمة 338.947 مليون درهم، عبر 7652 صفقة. وفي أبوظبي تراجع مؤشر السوق 0.021% إلى 9689.36 نقطة، وتم تداول 247.254 مليون سهم، بقيمة 1.153 مليار درهم.

أداء الأسهم الإماراتية

وقاد الأسهم الأكثر صعودًا سهم أبوظبي بنك الشارقة الذي قفز 12.23%، وصعد بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي، بعد إعلان موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.

كذلك استقر سهم العالمية القابضة عند مستى 395 درهمًا بتداولات 310.7 مليون درهم، وصعد سهم أدنوك للغاز 2.98% إلى 3.46 درهم، بتداولات 105.43 مليون درهم، بمقابل تراجع سهم «ألفا ظبي» 2.8% إلى 20.6 درهم بتداولات 99.3 مليون درهم.

وفي دبي صعد سهم بنك دبي التجاري 4.44%، وشعاع كابيتال 1.77%، بينما صعد سهم الاتحاد العقارية 1.39% إلى 0.291 درهم، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أبريل 2022، واستقطب تداولات بـ34.4 مليون درهم.

بالمقابل تراجع «إعمار العقارية» 0.16% إلى 6.01 درهم، بتداولات 46.8 مليون درهم، و«إمباور» 1.7% إلى 1.65 درهم و«ديوا» 0.8% إلى 2.45 درهم.