الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط سيولة 1.6 مليار درهم

أغلقت أسواق الأسهم الإماراتية متراجعا في ختام تعاملات اليوم بقيادة سهم شركة الإمارات للمرطبات ، وسط سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم.

وتوزعت السيولة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و424.08 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 507.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.8 ألف صفقة.

تراجع شركة الإمارات للمرطبات

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” عند مستوى 9508.1 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” عند مستوى 9638.1 نقطة، متراجعا بنسبة 0.08%، بما يعادل 7.87 نقطة. وأغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3511.67 نقطة، متراجعا بنسبة 0.06%، بما يعادل 2.22%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 263.2 مليون درهم، ثم “الفا ظبي القابضة” جاذب 134.2 مليون درهم، تلاه “الدار العقارية” بسيولة 92.5 مليون درهم.

وفى سوق دبي، تصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 85.9 مليون درهم، تلاه “دبي الإسلامي” جاذباً نحو 46.9 مليون درهم، ثم “سوق دبي المالي” بسيولة 44.4 مليون درهم، و”ديوا” 44.3 مليون درهم.

وتصدر قائمة الشركات الأكثر تراجعا سهم شركة الإمارات للمرطبات الذي هبط بنسبة 3.38% إلى 3.14 درهم، وتلاه سهم شركة أملاك الذي هبط بنسبة 2.25% إلى 0.782 درهم.