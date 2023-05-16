الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وسط صعود بنك دبي التجاري

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مع صعود سهم بنك دبي التجاري ، وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفعل ارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.071 مليار درهم.

وبختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.331 مليار درهم، توزعت على 21086 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.46 بالمائة، بما يعادل 16.33 نقطة، إلى مستوى 3509 نقطة. وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 237.368 مليون سهم، بقيمة 431.120 مليون درهم.

تراجع سهم بنك دبي التجاري

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي التجاري 6.88 بالمائة، ودار التكافل 2.83 بالمائة، وديوا 1.21 بالمائة، وديار للتطوير 1.05 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 615.262 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 617.33 مليار درهم بختام تعاملات الإثنين، بخسائر بلغت 2.071 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.05 بالمائة، بما يعادل 4.37 نقطة، بالغاً مستوى 9475 نقطة. وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 143.598 مليون سهم، بقيمة 900.648 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع الدار العقارية بنسبة 3.36% إلى 5.23 درهم، وتلاه فيرتيغلوب و سهم بنك أبوظبي التجاري 2.11 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.96 بالمائة، وأدنوك للحفر 0.82 بالمائة، والدار العقارية 2.57 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.623 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.626 تريليون درهم بختام تعاملات أمس الإثنين، بخسائر بلغت 3 مليارات درهم.