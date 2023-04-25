الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود «بنك دبي التجاري»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة “بنك دبي التجاري” ، حيث واصل سوق دبي المالي ارتفاعه بدعم من الأسهم الكبرى ليغلق أعلى 3500 نقطة، قرب أعلى مستوى خلال عام، مقابل تراجع سوق أبوظبي بنسبة طفيفة.

وارتفعت رسملة الأسهم الإماراتية في ختام اليوم نحو 6.8 مليار درهم، مستقطبة سيولة بقيمة 1.56 مليار درهم، متركزة في سوق أبوظبي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية.

صعود سهم “بنك دبي التجاري”

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بالختام، بنسبة 0.23% عند مستوى 3506.38 نقطة.

وتزامن أداء السوق مع تراجع “إعمار العقارية” 0.99%، فيما تراجع سهم “دبي الإسلامي” بنسبة 0.56%، كما ارتفع سهم “إمباور ” بنسبة 0.57 %، وفي المقابل ارتفع سهم “إعمار للتطوير” بنحو 0.84%.

وتصدر سهم “بنك دبي التجاري” قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، حيث صعد بنسبة 5.2% إلى 4.45 درهم.

بينما تراجع “أملاك” بنسبة 1.4%، وصعد سهم ” إعمار للتطوير” بنسبة 0.84% .

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي، نحو 349.008 مليون درهم، بحجم تداول 159.47 مليون سهم، عبر 6.49 ألف صفقة.

وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 612.090 مليار درهم، مقابل قيمة بلغت 611.339 مليار درهم، لتربح 751 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي في ختام جلسة اليوم، بنسبة 0.08%، عند 9646.4 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي، خلال تعاملات اليوم، نحو 1.22 مليار درهم، بحجم تداول 240.9 مليون سهم.

وجاء أداء سوق أبوظبي، مع استقرار سهم “العالمية القابضة”، بينما ارتفع سهم ” أدنوك للغاز” بنسبة 4.13%، كما ارتفع سهم “موانئ أبوظبي” بنحو 2.2%، كما صعد سهم “الدار العقارية” بنحو 0.75 %.

وجاء الارتفاع رغم ارتفاع “ألفاظبي” بنسبة 0.74%، بينما تراجع ملتيبلاي، بنسبة 3.08% وهبط أمريكانا 1.03%.

وقاد سهم “العالمية القابضة”، الأسهم النشطة من حيث القيمة، بنحو 277.8 مليون درهم، بينما تصدر “أدنوك للغاز” الأسهم من حيث الحجم، منفذاً 42.7 مليون سهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.77043 تريليون درهم، مقابل 2.76439 تريليون درهم، في ختام الجلسة الماضية لتربح 6 مليارات درهم.