الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود «إعمار العقارية»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث ارتفع سوق دبي المالي ليربح نحو 1.3 مليار دولار بدعم ارتفاع الأسهم الكبرى والتوزيعات السخية،بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع استقرار أسعار النفط وسط تهدئة مخاوف الطلب.

أداء الأسهم الإماراتية

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بالختام، بنسبة 1.1% عند مستوى 3381.04 نقطة، بدعم الأسهم الكبرى.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.93%، فيما صعد سهم « الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.78%، وصعد سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.18%، بينما ارتفع «العربية للطيران » بنحو 0.44% وارتفع «مصرف عجمان» بنسبة 4.95%.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي نحو 321.48 مليون درهم، بحجم تداول 153.43مليون سهم، عبر 6.67 ألف صفقة.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصاف بلغ 36.87 مليون درهم، بينما اشترى الخليجيون بصاف قدره 447.7 ألف درهم، فيما باع العرب بصاف 2.85 مليون درهم، وباع المحليون بصاف 34.46 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي 589.553 مليار درهم مقابل 584.674 مليار درهم لتربح 4.87 مليار درهم ( 1.3 مليار دولار).

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي في ختام جلسة اليوم بنسبة 0.01% عند 9544.5 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي، خلال تعاملات اليوم، نحو 1.13 مليار درهم، بحجم تداول 208.8 مليون سهم.

وجاء أداء سوق أبوظبي، مع تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.45 %، بينما صعد «مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 2.94%، وتراجع سهم « أدنوك للتوزيع» بنحو 0.7 %، كما تراجع «أدنوك للغاز» بنسبة 0.36 %.

وفي المقابل ارتفع سهم «ألفاظبي» بنسبة 1.77% وصعد دانة غاز بنحو 6.3%.

وقاد سهم «العالمية»، الأسهم النشطة من حيث القيمة، بنحو 306.7مليون درهم، بينما تصدر«دانة» الأسهم من حيث الحجم، منفذاً 36.2مليون سهم.