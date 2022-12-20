الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود «ميثاق للتأمين التكافلي»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ هبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.133% خاسرًا 13.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10336.87 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.582 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 192.3 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي، منها قطاع الطاقة بنسبة 1%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق بنسبة 0.58%، 0.57%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الصناعات والعقارات بنسبة 0.11%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية، والمواد الأساسية بنسبة 0.98%، 0.53%، على التوالي.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة ميثاق للتأمين التكافلي” بنسبة 7.5%، ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 5%، ثم سهم “شركة أريد” بنسبة 3.75%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم “البنك التجاري الدولي” بنسبة 6.7%، ثم سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 4.13%، ثم سهم “شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية” بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم “شركة ألفا ظبي القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 222.2 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.24% رابحًا 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3348.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.2 مليون سهم محققة ما قيمته 207 مليون درهم من خلال تنفيذ 4631 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.35%، 0.3%، على التوالي.

وزاد 13 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 10.14%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.81%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.45%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.2 مليون ورقة بقيمة 37 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.20% خاسرًا 22.25 نقطة ليغلق عند مستوى 10964.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.2 مليون سهم بقيمة 303.2 مليون ريال عبر تنفيذ 11539 صفقة، وتراجع 25 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.16%، يليه قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، 0.72%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والنقل، والصناعات بنسبة 0.47%، 0.45%، 0.13%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% خاسرًا 67.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7229.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.10% خاسرًا 89.10 نقطة ليغلق عند مستوى 8022.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسرًا 13.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5615.71 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% خاسرًا 30.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5732.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 131.3 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9186 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.94%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.9%، يليه قطاعي الصناعة، والاتصالات بنسبة 1.42%، 1.4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.89%، 0.85%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة، والتأمين بنسبة 7.96%، 0.08%، على التوالي.