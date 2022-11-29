الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة..وصعود «دبي الإسلامية للتأمين»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% رابحًا 17.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3304.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.3 مليون سهم محققة ما قيمته 394.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 8981 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%.وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13.41%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.81%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة تعليم القابضة بنسبة 15%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.86%،0.03% خاسرًا 2.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7533.81 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 4.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8427.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 3.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5664.40 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% خاسرًا 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5792.81 نقطة.

أداء الأسهم الإماراتية

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 142.4 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8525 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والخدمات المالية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.13%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

بورصة أبو ظبي

هبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.091% خاسرًا 9.42 نقطة ليغلق عند مستوى 10368.79 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.572 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 224.7 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.5%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 2.18%، ثم قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والاتصالات بنسبة 1.06%، 0.51%، 0.3%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة القيوين للاستثمارات العامة” بنسبة 9.26%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 5.26%، ثم سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 3.28%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم “شركة ميثاق للتأمين التكافلي” بنسبة 5.79%، ثم سهم “شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات” بنسبة 4.25%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة” بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم “مجموعة ملتيبلاي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 235.6 مليون درهم.