الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وسط إشارات متشائمة بشأن أسعار الفائدة

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن قدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارات متشائمة بشأن أسعار الفائدة.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على 43% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

إشارات متشائمة بشأن أسعار الفائدة

وبالاستناد إلى بيانات أسواق المال الإماراتية، سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 609.200 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 43 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.409 مليار درهم.

وسجل سهم شركة “العالمية القابضة “المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بنحو 215.431 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 538.431 ألف سهم.

وحقق سهم شركة “ألفا ظبي القابضة” قيم تداولات بلغت 111.445 مليون درهم، واستقطب حجم تداول بلغ 5.922 مليون سهم.

وسجل سهم شركة ” إي آند” قيم تداولات بنحو 91.106 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 4.491 مليون سهم.

وحقق سهم شركة “إعمار العقارية” قيم تداولات بلغت 103.237مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 14.745 مليون سهم.

وحقق سهم شركة “الخليج للملاحة القابضة” قيم تداولات بلغت 55.252 مليون درهم، وأحجام تداول بلغت 7.715 مليون سهم.

وسجل سهم بنك “الإمارت دبي الوطني” تداولات بلغت قيمتها 32.726 مليون درهم، وشهد تعاملات بحجم 1.842 مليون سهم.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 4.529 مليار درهم، فيما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.409 مليار درهم، توزعت على 20.909 ألف صفقة.