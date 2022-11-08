الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة.. وصعود مؤشر قطر

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.04% إلى 10569.94 نقطة وسط تداولات بـ1.99 مليار درهم.

وأغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، مقتفيةً مكاسب الأسواق العالمية، مدفوعة بنتائج الأعمال الإيجابية للشركات الكبرى، مع توخّي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة التي ستحدد مَن سيكون له السيطرة على الكونجرس.

تباين الأسهم الإماراتية

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% إلى 3384.34 نقطة، وسط تداولات بـ334.88 مليون درهم.

وفي السعودية، انخفض مؤشر السوق بنسبة 0.97% إلى 11486.53 نقطة، وسط تداولات بـ5.9 مليار ريال.

وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت على تباين جماعي للمؤشرات الرئيسية، وارتفع مؤشر السوق الأول 0.38%، والمؤشر العام 0.28%، بينما تراجع المؤشران الرئيسيان بـ0.08%، و50 بنسبة 0.14%، وسط تداولات بـ66.72 مليون دينار.

وفي قطر، صعد المؤشر العام بنسبة 0.50% ليصل إلى النقطة 12633.03، وسط تداولات بـ560.18 مليون ريال.

وفي سوق مسقط، ارتفع مؤشر الأسهم بنسبة 0.3% إلى 4421.17 نقطة، وسط تداولات بـ1.53 مليون ريال.

وصعد مؤشر الأسهم في البحرين بنسبة 0.11% إلى 1864.66 نقطة، وسط تداولات بـ533.06 ألف دينار بحريني.