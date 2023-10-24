الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود إعمار العقارية

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء وسط صعود سهم إعمار العقارية ، إذ تراجع مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” عند مستوى 9033.75 نقطة.

وهبط مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” عند مستوى 9272.62 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.31% إلى مستوى 374.15 نقطة.

تباين الأسهم الإماراتية

ربحت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.27 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأسمالها السوقي نحو 1.24 مليار درهم، وتوزعت السيولة بواقع 884.6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و385.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 289.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 مليار درهم أمس إلى 3.397 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و632.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

صعود سهم إعمار العقارية

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 227.3 مليون درهم.

وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه “الفا ظبي” بنحو 118.3 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 1.67% عند 18.3 درهم، ثم “ملتيبلاي” جاذباً 77.6 مليون درهم ليقفل عند 3.14 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 154.5 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.37 درهم بمكاسب بنسبة 1.75%، تلاه “الإمارات دبي الوطني” جاذباً نحو 40.4 مليون درهم ليغلق عند 16 درهم، ثم “الخليج للملاحة” بسيولة 34 مليون درهم ليقفل عند 7.05 درهم مرتفعاً بنسبة 1.42%.