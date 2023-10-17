الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة بقيادة إعمار العقارية

تباين أداء الأسهم الإماراتية الثلاثاء مع صعود سهم إعمار العقارية ، إذ تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14%، بما يعادل 6 نقاط، ليغلق عند 3937.46 نقطة، وسط سيولة بلغت 442 مليون درهم.

صعود إعمار العقارية

وخالف سهم إعمار العقارية توجهات السوق، بارتفاع بلغ 0.56% إلى 7.09 درهم، بتداول 98.4 مليون درهم، وارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.28% إلى 17.8 درهم، و«الاتحاد العقارية» 6.8% إلى 0.346 درهم، و«شعاع» 6% إلى 0.25 درهم فيما تراجع «إعمار للتطوير» 3.33%.

وتصدرت «الفردوس» و «إثمار» و «إكتتاب» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة تجاوزت الـ 14%..

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» 0.8% إلى 9553.59 نقطة، بسيولة 889 مليون درهم.

وارتفع سهم «العالمية القابضة» 0.02% إلى 400.6 درهم، بتداول 226.8 مليون درهم، و «ألفاظبي» 3% إلى 20 درهماً، بتداول 119.7 مليون درهم.

وتصدرت «أرام» و «أم القيوين للاستثمارات» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9%، وصعد سهم «إي أند» 3.2% إلى 19.36 درهم.