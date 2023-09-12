الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود أبوظبي التجاري

تباينت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء مع صعود سهم أبوظبي التجاري ، إذ ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام رابحاً نحو 0.38% إلي مستوى 9749.43 نقطة وهبط مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4060.95 نقطة.

عززت أسواق الأسهم الإماراتية أرباحها السوقية للجلسة الرابعة على التوالي لترتفع إلى 42 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.539 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية في أبوظبي ودبي سيولة بأكثر من 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 993.3 مليون درهم في سوق أبوظبي 372.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 301.3 مليون سهم عبر تنفيذ 21 ألف صفقة.

صعود سهم أبوظبي التجاري

دعم مكاسب سوق أبوظبي صعود أسهم مثل « أبوظبي التجاري » بنسبة 1.73% و«الفا ظبي» 1.31% و«الياه سات» 0.78% و«أدنوك للحفر» 0.75% و«ملتيبلاي» 0.74% و«أي آند» 0.72% و«أدنوك للتوزيع» 0.53% و«أبوظبي الأول» 0.45%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 210.3 مليون درهم ليقفل عند 400.9 درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 116.5 مليون درهم وأغلق عند 4.08 درهم، ثم «الفا ظبي» جاذباً 114.1 مليون درهم ووصل إلى مستوي 20.14 درهم.

سوق دبي

استحوذ سهم«إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بسيولة جاوزت 100 مليون درهم وأقفل عند 7.13 درهم، تلاه «مصرف عجمان» بنحو 65.6 مليون درهم وأغلق عند 2.31 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 58.7 مليون درهم مقفلاً عند 17.1 درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي اليوم، «إعمار العقارية» بنسبة 0.42% و«الإمارات دبي الوطني» 1.18% و«إعمار للتطوير» 0.46% و«دبي الإسلامي» 0.18%.