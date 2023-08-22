الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وتراجع بنك أبوظبي التجاري

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري ، إذ هبط سوق أبوظبي للأوراق المالية وارتفع سوق دبي المالي، وسط ترقب الأسواق لصدور تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول والمقرر صدوره بوقت لاحق من هذا الأسبوع في منتدى جاكسون هول.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 2.405 مليار درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خساشر قدرها 112 مليون درهم.

تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.618 مليار درهم، توزعت على 26349 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36 بالمائة بالغاً مستوى 4068 نقطة، وسط تداولات بحجم 346 مليون سهم بقيمة 420.122 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم ديوا 0.38 بالمائة، وديار للتطوير 1.40 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 1.43 بالمائة، وإعمار العقارية 0.14 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 687.110 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 684.705 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 2.405 مليار درهم.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأرواق المالية بنسبة 0.10 بالمائة إلى مستوى 9766 نقطة، وست تداولات بحجم 278.187 مليون سهم بقيمة 1.197 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.27 بالمائة، وأدنوك للإمداد 0.27 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 0.58 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 1.18 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.761.027 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.761.139 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 112 مليون درهم.