الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية، لتتراجع سوق دبي المالي، وترتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

جاء هذا الأداء للأسواق الإماراتية، اليوم، بالتزامن مع توقعات جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن تبدأ أسعار الفائدة الانخفاض، العام المقبل.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 44 مليار درهم، فيما تكبّدت سوق دبي المالي خسائر قدرها 1.096 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.963 مليار درهم، توزعت على 32973 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.04% إلى مستوى 4077.73 نقطة، وسط تداولات بحجم 333.955 مليون سهم، بقيمة 491.765 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.52%، ودبي المالي 0.61%، وإعمار العقارية 0.56%، وبنك دبي الإسلامي 2.05%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 688.933 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 688.029 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 1.096 مليار درهم.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.68% بالغًا مستوى 9989.84 نقطة، وسط تداولات بحجم 387.269 مليون سهم بقيمة 1.471 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.57%، والدار العقارية 0.73%، وأدنوك للغاز 0.87%، وأدنوك للإمداد 0.27%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.797 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.753 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 44 مليار درهم.