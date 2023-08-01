الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود إعمار العقارية

تراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 9.06% إلى 0.843 درهم

الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود إعمار العقارية
أيمن عزام

أيمن عزام

6:02 م, الثلاثاء, 1 أغسطس 23

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء وصعد سهم إعمار العقارية ، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44%، بما يعادل 18.01 نقطة، إلى 4,077.28 نقطة.

وصعد سهم إعمار العقارية بنسبة 3.7% إلى 7.01 درهم، وتلاه سهم دبي للاستثمار والخليج للملاحة القابضة وإعمار للتطوير وديار.

صعود سهم إعمار العقارية

وتراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 9.06% إلى 0.843 درهم، وتلاه أرامكس وشعاع كابيتل والعربية للطيران وأملاك.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.09%، بما يعادل 8.50 نقطة، إلى 9,778.63 نقطة.

وارتفع سهم هيلي القابضة بنسبة 14.89% إلى 3.24 درهم، وتلاه أبوظبي الوطنية لمواد البناء والخليج للمشاريع الطبية والواحة كابيتال والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

وتراجع سهم رابكو للاستثمار بنسبة 6.59% إلى 1.7 درهم، وتلاه سهم حياة للتأمين وبنك أبوظبي التجاري وألفا ظبي القابضة وامستيل لمواد البناء.

أيمن عزام

أيمن عزام

6:02 م, الثلاثاء, 1 أغسطس 23