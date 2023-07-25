الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود الخليج للملاحة القابضة

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء وصعود سهم الخليج للملاحة ، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.53%، بما يعادل 21.03 نقطة، إلى 4,014.86 نقطة.
وصعد سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.14% إلى 5.78 درهم، وتلاه بنك المشرق والإمارات للمرطبات وسوق دبي المالي وبنك دبي الإسلامي.
وتراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.64% إلى 1.06 درهم، وتلاه سهم أمان والاتحاد العقارية والعربية للطيران ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.
ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13% إلى 13.01 نقطة، إلى 9,727.47 نقطة.
وصعد سهم أدنوك للحفر بنسبة 2.83% إلى 4.0 درهم، وتلاه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة أرام وبنك رأس الخيمة الوطني وأمستيل لمواد البناء والجرافات البحرية.
وتراجع سهم حياة للتأمين وأسمنت الخليج وايبيكس للاستثمار وألفا ظبي القابضة وإشراق للاستثمار ورابكو للاستثمار.