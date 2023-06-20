الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة.. وصعود «الخليج للصناعات الدوائية»

اختتمت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تعاملات اليوم الثلاثاء على أداء متباين بصدارة سهم الخليج للصناعات الدوائية، إذ تراجعت سوق دبي المالية، بينما ارتفعت سوق أبوظبي المالية.

وبلغت خسائر سوق دبي المالي 1.718 مليار درهم، فيما ربحت سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مليارات درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، سجلت أسواق الإمارات حجم تداولات بقيمة 1.270 مليار درهم، توزعت على 19178 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34%، بما يعادل 12.83 نقطة، إلى مستوى 3774 نقطة، وسط تداولات بحجم 221.823 مليون سهم بقيمة 354.088 مليون درهم.

وصعد سهم أمان بنسبة 3.73% إلى 0.695 درهم، وتلاه أرامكس والإمارات للاتصالات المتكاملة والإمارات للمرطبات.

صعود الخليج للصناعات الدوائية

وهبط سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسبة 2.2% إلى 1.78 درهم، تلاه سوق دبي المالي وأملاك والإسلامية العربية للتأمين.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 650.590 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 652.308 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 1.718 مليار درهم.

بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.11 %، بما يعادل 10.51 نقطة، بالغاً مستوى 9463 نقطة، وسط تداولات بحجم 196.031 مليون سهم، بقيمة 915.974 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.636 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.630 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب 6 مليارات درهم.

وصعد سهم الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.21% إلى 0.86 درهم و رأس الخيمة العقارية بنسبة 6.14% إلى 0.83 درهم، وتلاه برجيل القابضة وألفا ظبي القابضة ودانة غاز ومجموعة أغذية.

وهبط سهم حياة للتأمين بنسبة 6.98% إلى 1.2 درهم، وتلاه مجموعة آرام والخليج الاستثمارية والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وأسمنت الخليج ورابكو للاستثمار.