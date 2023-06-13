الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة.. وصعود دبي للاستثمار

تباينت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد سهم دبي للاستثمار، إذ ارتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي المالي، وسط توقعات تشير إلى تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 1.674 مليار درهم، فيما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.617 مليار درهم، توزعت على 25553 صفقة.

صعود سهم دبي للاستثمار

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.26% بالغًا مستوى 3712 نقطة، وسط تداولات بحجم 490.709 مليون سهم بقيمة 499.269 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.88%، والإمارات دبي الوطني 0.70%، وإعمار للتطوير 0.56%، وشركة سالك 1.34%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 639.511 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 637.837 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 1.674 مليار درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ومقابل هذا، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3% إلى مستوى 9351 نقطة، وسط تداولات بحجم 244.695 مليون سهم، بقيمة 1.118 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.50%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.75%، وبروج 0.38%، ورأس الخيمة العقارية 0.64%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.613 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.595 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 18 مليار درهم.