الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة وصعود الخليج للملاحة

تباينت الأسهم الخليجية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء وصعد سهم الخليج للملاحة ، ليرتفع سوق دبي المالي ويتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما يستعد المنظمون الأمريكيون للكشف عن تدابير جديدة تهدف إلى تحسين مرونة النظام المصرفي.

تراجع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 9356.98 نقطة، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.واصل مؤشر سوق دبي المالية الارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي، بـ0.7% عند مستوى 3678 نقطة، مسجلًا أعلى سعر له منذ 14 شهرًا، وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 22 شركة من أصل 37 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، وانخفضت أسهم 9 شركات، وبقيت 6 على ثبات.

صعود سهم الخليج للملاحة

وارتد سهم الخليج للملاحة مرتفعًا بعد 3 جلسات من الانخفاض، بـ8.5% عند 4.71 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم. بينما انخفض سهم تعليم 3.9% عند 3.46 درهم، وبتداولات تجاوزت 37 مليون سهم.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية 1.1% عند 0.283 درهم، وبتداولات تجاوزت 57 مليون سهم، بينما ارتفع سهم مصرف عجمان 4.2% عند 2.23 درهم، وبتداولات قاربت 52 مليون سهم.

وانخفض سهم إعمار العقارية 0.5% عند 6.04 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم، بينما ارتفع سهما دبي الإسلامي وسوق دبي المالية بأقل من 1% عند 5.35 درهم و1.44 درهم على التواليوبلغت قيمة التداول في بورصة أبوظبي خلال تعاملات اليوم 965.09 درهم، بحجم تداول بلغ 189.96 مليون سهم، عبر 15312 صفقة.

وتصدر سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية الأسهم الأكثرارتفاعًا بنسبة 14.38%، في المقابل جاء سهم شركة الاتحاد للتأمين فى الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 10%

بلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء قيمة قدرها 18.4 مليون درهم، بما يعادل 5 ملايين دولار.

عمليات شرائية للأجانب

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 421.528 مليون درهم، أي نحو 115 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 403.141 مليون درهم، بما يعادل 110 ملايين دولار بصافي شراء 18.4 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 268.236 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 241.448 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 153.292 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 161.693 مليون درهم.

وبلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 26.787 مليون درهم، مقابل صافي بيع في سوق دبي قدره 8.4 مليون درهم.

وبلغت أرباح سوق دبي المالي السوقية بنهاية تعاملات اليوم نحو 1.097 مليار درهم، سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 7 مليارات درهم.

سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 807.046 مليار درهم مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 46 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1760 مليار درهم.