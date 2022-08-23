الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء على تراجع بصدارة أوراسكوم للإنشاء

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، ,انخفض مؤشر بورصة دبي في ختام جلسة اليوم، بنسبة 0.45% عند مستوى 3392.69 نقطة، منخفضًا 15.42 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم 242.08 مليون درهم، بحجم تداولات 123.039 مليون سهم، عبر 5393 صفقة.

تراجع الأسهم الإماراتية

وهبط قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 10.21 في المائة.

وتركزت سيولة بورصة دبي اليوم، على شركة إعمار العقارية بقيم بلغت 85.226 مليون درهم، يليه سهم شركة الإمارات للمرطبات بقيمة تداولات 30.7 مليون درهم، يليه سهم شركة إعمار للتطوير بتداولات بلغت 22.42 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة الإمارات للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 10.21%، وفي المقابل تصدر سهم شركة أوراسكوم للإنشاء قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 9.97 في المائة.

وصعدت أسهم 16 شركة، بينما تراجعت أسهم 16 شركة، في حين لا زالت أسهم 3 شركات لم تتغير، وتم التداول على أسهم 35 شركة.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة انخفاض 0.234% ليغلق عند مستوى 10039.68 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي خلال تعاملات اليوم 1.09 مليار درهم، بحجم تداول بلغ 154.9 مليون سهم، عبر 8191 صفقة.

وتركزت سيولة السوق اليوم، على سهم الشركة العالمية القابضة بقيمة تداولات بلغت 300.9 مليون درهم، يليه سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة تداولات 173.7 مليون درهم، ثم سهم ألفا ظبي القابضة بتداولات بلغت 102.9 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة رأس الخيمة للدواجن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 14.49%، وفي المقابل تصدر سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 6.08 في المائة.