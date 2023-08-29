الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء على تباين وتراجع دبي للاستثمار

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الثلاثاء مع تراجع سهم دبي للاستثمار ، لينخفض سوق دبي المالي، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحا لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.227 مليار درهم توزعت على 20299 صفقة.

تراجع دبي للاستثمار

ومع ختام تعاملات اليوم، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.359 بالمائة بالغاً مستوى 4084 نقطة، وسط تعاملات بحجم 133.220 مليون سهم، بقيمة 361.811 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم دبي للاستثمار 1.20 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 3.43 بالمائة، وبنك المشرق 1 بالمائة، والوطنية للتبريد 1.39 بالمائة، وبنك السلام 163 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 687.071 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 689.692 مليار درهم بختام تعاملات أمس الاثنين، بخسائر بلغت 2.62 مليار درهم.

بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.131 بالمائة إلى مستوى 9762 نقطة، وسط تعاملات بحجم 143.315 مليون سهم بقيمة 886.033 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم شركة بترول أبوظبي للتوزيع 1.04 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 1.72 بالمائة، ومجموعة أرام 1.14 بالمائة، وأسمنت الخليج 4.49 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.752 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.754 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت ملياري درهم.