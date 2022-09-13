الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء على ارتفاع بقيادة أسهم البنوك والعقارات

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، وقادت أسهم البنوك والعقارات الارتفاع، مما يجعل المؤشر على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.6%، مسجلا أكبر زيادة خلال يوم واحد فيما يقرب من ثلاثة أشهر.

وارتفعت المعنويات مع تسعير سالك سعر طرحها العام الأولي عند درهمين للسهم، مما يعني أن قيمة الطرح تصل لنحو ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار).

صعود الأسهم الإماراتية

وسالك هي ثالث كيان يسعى لإدراج أسهمه هذا العام في طرح عام أولي يهدف لجذب المستثمرين في السوق المحلية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6%، وصعد لليوم الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب خلال شهر. وتأتي الزيادة بينما تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب لليوم الرابع.

صعد سهم إعمار العقارية 2.3% ليأتي ذلك الارتفاع مع إعلان شركة “سالك”، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية، تحديد سعر طرحها العام الأولي بدرهمين للسهم وقدرت بأن يكون إجمالي حجم الطرح نحو ثلاثة مليارات درهم ما يعادل 817 مليون دولار.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المستثمرين اشتروا جميع الأسهم المعروضة للاكتتاب في شركة “سالك” في غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام.

وتمت تغطية الطرح بالكامل بسعر العرض، وفقاً لشروط الصفقة. وبدأت فترة الاكتتاب على أسهم الشركة، من خلال طرح 20% من رأسمالها، ما يعادل 1.5 مليار سهم من أسهمها بسعر درهمين للسهم.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحتين الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 20 سبتمبر 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (شريحة المستثمرين المؤهلين) حتى نهاية يوم 21 سبتمبر 2022. ومن المتوقع أن تدرج الشركة أسهمها في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر الماضي.