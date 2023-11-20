الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مستقرة وسط ترقب المستثمرين محفزات جديدة

سيطر هدوء نسبي على التعاملات في بورصتي الإمارات، اليوم الاثنين، مع استقرار أداء المؤشرات، في ظل ترقب المستثمرين محفزات جديدة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعًا 0.19% عند 4002 نقطة، فيما استقر المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي دون تغير عند 9575 نقطة.

وفي دبي، ارتفعت أسهم إعمار العقارية 0.7% إلى 7.12 درهم، وكهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8% إلى 2.53 درهم، وبنك دبي الإسلامي 1% إلى 5.53 درهم، مقابل نزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.27% إلى 18.05 درهم.

ترقب المستثمرين محفزات جديدة

وفي سوق العاصمة أبوظبي، ارتفعت أسهم بنك أبوظبي التجاري 1.18% إلى 8.6 درهم، وبنك أبوظبي الأول 0.15% إلى 13.62 درهم،

كما ارتفعت أسهم شركات تابعة لأدنوك؛ منها أدنوك للتوزيع 1.94% إلى 3.68 درهم، وأدنوك للغاز 0.62% إلى 3.28 درهم، وأدنوك للإمداد 1.63% إلى 3.73 درهم.

وقال إياد البريقي، مدير إدارة التطوير في شركة الدار للأسهم والسندات: “سيطر الهدوء على أداء أسهم الإمارات، اليوم الاثنين، وسط تحركات عرضية أقرب إلى الاستقرار بالنسبة لمؤشري بورصة أبوظبي ودبي، مع شراء انتقائي على بعض الأسهم في جلسة تخللتها عمليات جني أرباح جزئية على بعض الأسهم”.

وأضاف: “اتسمت التداولات بالحذر وسط ترقب محفزات جديدة من شأنها أن تدفع الأسهم إلى استئناف الصعود، خاصة أن التراجعات جاءت ضمن نطاقات محدودة”.

ولفت البريقي إلى أن أسهم البنوك واصلت أداءها الجيد، في مقابل تعرض بعضها لجني أرباح طفيف، بعد سلسلة من الارتفاعات، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي تخلق توازنًا بالأسواق.

ومالَ المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب في سوق أبوظبي للشراء بصاف بلغ 22.7 مليون، وثلاثة ملايين، و3.14 مليون درهم على الترتيب، فيما بلغ صافي بيع الإماراتيين 25.8 مليون درهم.

وفي دبي، سجلت استثمارات الأجانب صافي شراء قدره 32.18 مليون درهم، في مقابل صافي بيع للإماراتيين والعرب بما قيمته 12.17 مليون، و919.4 ألف درهم على التوالي.