الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة وسط زخم السيولة

حققت الأسهم الإماراتية مكاسب سوقية وصلت إلى 29.19 مليار درهم، خلال جلسة اليوم الاثنين؛ أولى جلسات الأسبوع، وسط زخم السيولة، ليواصل سوق أبوظبي ارتفاعه بدعم الأسهم الكبرى قرب مستوى 3950 نقطة، بالتزامن مع صعود أسعار النفط العالمية.

أداء الأسهم الإماراتية

وفي ختام جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.48% عند مستوى 9942 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.44 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 230.39 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع استقرار العالمية القابضة، بينما ارتفع أبوظبي الأول بنسبة 1.63%، وارتفع ألفاظبي بنسبة 3.27%.

وصعد سهم مجموعة ملتيبلاي بنحو 5.31%، بينما ارتفع بروج بنسبة 1.36%، وهبط موانئ أبوظبي بنسبة 0.2%، وتراجع أدنوك للحفر بنسبة 0.57%، وانخفض طاقة بنسبة 0.81%، وارتفع إشراق بنحو 2.63%.

وتصدَّر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 342.1 مليون درهم، فيما تصدر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 77.68 مليون سهم.

صعود سهم الشارقة للتأمين

وتصدَّر الشارقة للتأمين ارتفاعات سوق أبوظبي من حيث النسبة بـ8.7%، بينما تصدَّر الجرافات البحرية تراجعات السوق بنحو 3.21%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 123.84 مليون درهم، بينما اشترى الخليجيون بصافي 20.78 مليون درهم واشترى العرب بصافي 7.71 مليون درهم، بينما اشترى الإماراتيون بصافي 95.34 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي 2.1131 تريليون درهم مقابل 2.0888 تريليون درهم بالجلسة الماضية لتربح 24.3 مليار درهم.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.22% عند مستوى 3401 نقطة مع صعود 20 سهمًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 290.89 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 100.88 مليون سهم.

وتصدَّر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 91.9 مليون درهم كما تصدَّر السوق من حيث أحجام التداول من خلال 15.03 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.65%، بينما صعد الاتحاد العقارية بنسبة 3.22%، وارتفع إعمار للتطوير بنحو 1.09%.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع دبي الإسلامي بنسبة 1.03%، بينما ارتفع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.16%، وصعد سهم سوق دبي بنحو 1.8%، فيما ارتفع أرامكس بنسبة 0.26%.

المشتريات تعزز زخم السيولة

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 55.62 مليون درهم، فيما باع الخليجيون بصافي 7.53 مليون درهم، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 4.21 مليون درهم، وباع الإماراتيون بصافي 52.31 مليون درهم.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي إلى 565.728 مليار درهم، مقابل قيمة بلغت 560.831 مليار درهم بالجلسة الماضية لتربح 4.89 مليار درهم.