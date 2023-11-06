الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة ديار للتطوير

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة سهم ديار للتطوير ، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 2.561 مليار درهم، وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 8 مليارات درهم، بإجمالي مكاسب 10.561 مليار درهم.

صعود سهم ديار للتطوير

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.330 مليار درهم، توزعت على 23.734 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.69 بالمائة بالغاً مستوى 3956 نقطة، وسط تعاملات بحجم 120.421 مليون سهم بقيمة 265.535 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم ديار للتطوير 2.31 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 2.39 بالمائة، وسوق دبي المالي 2.96 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.86 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 663.979 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 661.418 مليار درهم بختام تعاملات الإثنين، بمكاسب بلغت 2.561 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43 بالمائة بالغاً مستوى 9552 نقطة، وسط تعاملات بحجم 238.068 مليون سهم بقيمة 1.064 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.48 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.75 بالمائة، وأدنوك للحفر 1.31 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.92 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.769 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.761 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب 8 مليارات درهم.