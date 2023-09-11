الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة إعمار العقارية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة سهم إعمار العقارية ، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 506 ملايين درهم، وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 16 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 16.506 مليار درهم.

صعود سهم إعمار العقارية

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.416 مليار درهم، توزعت على 18432 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06 بالمائة بالغا مستوى 4070 نقطة، وسط تداولات بحجم 229.761 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.35 بالمائة، وإعمار العقارية 1.42 بالمائة، وبنك الإمارات دبي الوطني 0.89 بالمائة، وبنك المشرق 0.32 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 687.632 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 687.126 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 506 ملايين درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.22 بالمائة إلى مستوى 9712 نقطة، وسط تعاملات بحجم 218.581 مليون سهم بقيمة 1.124 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم أدنوك للإمداد 0.27 بالمائة وألفا ظبي القابضة 0.20 بالمائة، والدار العقارية 1.50 بالمائة، وغذء القابضة 2.14 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.751 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.735 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 16 مليار درهم.