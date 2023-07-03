الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة حياة للتأمين

صعدت الأسهم الإماراتية، في ختام جلسة اليوم الاثنين، بقيادة سهم حياة للتأمين، في أولى جلسات التداول عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال أولى جلسات الأسبوع، بنحو 0.12% ليغلق عند مستوى 9561.9 نقطة.

صعود حياة للتأمين

وتصدَّر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، اليوم، سهم شركة حياة للتأمين بـ14.4%، تلاه سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، ورأس الخيمة العقارية، وأبوظبي الوطنية للفنادق، وطيران أبوظبي.

وفي المقابل قاد التراجعات سهم الإمارات للتأمين -7.7%، تلاه سهم صناعات أسمنت الفجيرة، وأبوظبي الوطنية للطاقة، وأمريكانا للمطاعم العالمية، وأسمنت الخليج.

وفي سوق دبي المالية، ارتفع المؤشر العام في ختام التداولات بنحو 2.28% إلى مستوى 3878.5 نقطة، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل تراجع 11، واستقرار 6 دون تغير.

وقادت الرابحين شركة الفردوس القابضة +14.9%، تلتها الإمارات للمرطبات +14.7%، والاتحاد العقارية، وإعمار للتطوير.

وفي المقابل تصدَّر قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا سهم الإسلامية العربية للتأمين، تلاه سهم دار التكافل، وتعليم القابضة.