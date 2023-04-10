الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة «أسمنت الخليج»

ارتفعت أسواق المال الإماراتية، خلال تداولات اليوم الاثنين؛ أولى جلسات الأسبوع، بقيادة “أسمنت الخليج ، لتربح نحو 10.9 مليار درهم، بالتزامن مع ترقب المستثمرين مسار الفائدة بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي عزَّزت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، في اجتماعه، الشهر المقبل.

وتباطأ نمو الوظائف في الاقتصاد الأمريكي، خلال مارس، مع تراجع هامشي لمعدل البطالة، جنبًا إلى جنب مع نمو الأجور.

وتترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات بتسجيل مزيد من التباطؤ.

صعود سهم “أسمنت الخليج”

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي في ختام جلسة اليوم، بنسبة 0.40%، بما يعادل 37.51 نقطة، عند 9499 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي، خلال تعاملات اليوم، نحو 1.006 مليار درهم، بحجم تداول 142.3مليون سهم.

وجاء أداء سوق أبوظبي، مع استقرار سهم “العالمية القابضة” ، وصعد “مجموعة ملتيبلاي” بنسبة 0.63%.

وتصدّر سهم “أسمنت الخليج” قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا، حيث صعد بنسبة 8.38% إلى 0.4 نقطة.

فيما ارتفع سهم “فيرتغلوب ” بنحو 0.74% وارتفع “موانئ أبوظبي” بنحو 0.96%.

وقاد سهم “العالمية القابضة”، الأسهم النشطة من حيث القيمة، بنحو 295.07 مليون درهم، بينما تصدَّر “مجموعة ملتيبلاي” الأسهم من حيث الحجم، منفذاً 21.4 مليون سهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.6977 تريليون درهم، مقابل 2.68707 تريليون درهم في ختام الجلسة الماضية لتربح 10 مليارات درهم.

سوق دبي

كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بالختام، بنسبة 0.04%، بما يعادل 1.29 نقطة، عند مستوى 3411.8 نقطة.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع “إعمار العقارية” 0.17%، كما صعد سهم “دبي الإسلامي ” بنسبة 0.56%، كما صعد سهم “ديوا” بنسبة 0.81%.

بينما ارتفع “ديار للتطوير” بنسبة 3.11% وتراجع “الاتحاد العقارية ” بنسبة 1.33% .

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي نحو 153.2 مليون درهم، بحجم تداول 111.26 مليون سهم، عبر 3.7 ألف صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي إلى 604.056 مليار درهم مقابل 603.160مليار درهم في ختام الأسبوع الماضي لتربح 895.53 مليون درهم.